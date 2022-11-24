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Кубок России

Кордоба: «Я хочу выиграть Кубок вместе с «Краснодаром»

24 Ноября 2022 • 13:57 Комментировать
Краснодар
...
Химки
27.11 19:00

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заявил о намерении выиграть Фонбет Кубок России по футболу.

«Моя цель — побеждать в каждой игре. Конечно, я хочу выиграть Кубок России вместе с «Краснодаром», — приводит слова Кордобы «РБ Спорт».

Напомним, что вчера, 23 ноября, «Краснодар» одолел «Локомотив» (1:0) в матче 5-го тура группового этапа турнира. На данный момент «быки» возглавляют турнирную таблицу группы A, имея в своём активе 10 набранных очков.

Свой следующий матч «Краснодар» проведёт 27 ноября против подмосковных «Химок». Начало — в 19:00 по московскому времени. Отметим, что в своей истории «быки» ещё ни разу не выигрывали этот турнир.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Джон Кордоба
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КРАСНОДАР ХИМКИ
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