«Динамо» и «Краснодар» включились в борьбу за Джоакима

«Динамо» и «Краснодар» проявляют интерес к защитнику «Куябы» Джоакиму, сообщает Sport24.

По информации источника, в услугах 23-летнего футболиста также заинтересованы и некоторые бразильские клубы.

Ранее агент Джоакима сообщал об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака».

Действующий контракт защитника с «Куябой» рассчитан до конца 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 500 тысяч евро.

В текущем году Джоаким провёл за свою нынешнюю команду 28 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Ранее он также выступал за «Ботафого».