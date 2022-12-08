Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 финала
Хорватия Хорватия
Бразилия Бразилия
1/4 финала
Нидерланды Нидерланды
Аргентина Аргентина
1/4 финала
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1/4 финала
Англия Англия
Франция Франция
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент сообщил, что Кайо не планирует покидать «Краснодар» зимой

08 Декабря 2022 • 16:25 Комментировать
Краснодар
4:1
Химки
окончен

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, рассказал, планирует ли 27-летний бразилец вернуться в Россию после зимней паузы.

«Кайо вернётся в Россию в январе к началу сборов команды. С этим нет никаких проблем», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, действующий контракт Кайо с «Краснодаром» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 2 миллиона евро.

Бразилец перешёл в стан «быков» летом 2019 года из португальского клуба «Санта-Клара» за 3 миллиона евро. В общей сложности за «Краснодар» защитник провёл 75 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Кайо Панталеао Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Декабря
16:55 · Россия. Премьер-лига
Мещеряков — о ситуации в «Локомотиве»: «Испытываю крайнее расстройство»
16:40 · Россия. Премьер-лига
Талалаев отреагировал на слова Семёнова в свой адрес
16:29 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о будущем Чистякова в «Зените»
16:25 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, что Кайо не планирует покидать «Краснодар» зимой
16:24 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, останется ли Тюкавин в «Динамо»
16:16 · Россия. Премьер-лига
​Кавазашвили считает, что в клубах РПЛ должно быть не более 3 легионеров
16:12 · Россия. Премьер-лига
Семёнов — о совместной работе с Талалаевым в «Ахмате»: Два года команда жила в стрессе, тяжёлый период
16:12 · Россия. Премьер-лига
Семёнов — о своей ошибке на Евро: «Единственный враг народа тогда был я»
15:49 · Россия. Премьер-лига
Стали известны требования Алипа по контракту с «Зенитом»
15:38 · Россия. Премьер-лига
Адиев: Очень бы хотелось, чтобы Алип стал основным игроком «Зенита»
15:26 · Россия. Премьер-лига
Агент считает, что переход Инкапье в российский клуб маловероятен
15:23 · Россия. Премьер-лига
Пресс-атташе «Севильи» отреагировал на новость о трансфере игрока «Спартака»
15:16 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко – о лимите на легионеров: «Зачем нам эти бессовестные гастарбайтеры?»
14:55 · Россия. Премьер-лига
Семёнов назвал последние матчи сборной России скучными
14:46 · Россия. Премьер-лига
​Гаджиев объяснил, почему лимит не нужно ужесточать
Все новости
Рекомендуем