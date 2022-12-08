Агент сообщил, что Кайо не планирует покидать «Краснодар» зимой

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, рассказал, планирует ли 27-летний бразилец вернуться в Россию после зимней паузы.

«Кайо вернётся в Россию в январе к началу сборов команды. С этим нет никаких проблем», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, действующий контракт Кайо с «Краснодаром» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 2 миллиона евро.

Бразилец перешёл в стан «быков» летом 2019 года из португальского клуба «Санта-Клара» за 3 миллиона евро. В общей сложности за «Краснодар» защитник провёл 75 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.