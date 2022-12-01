Карпукас назвал игроков «Локомотива», которые могли бы заиграть в Европе

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о несостоявшемся переходе своего одноклубника Дмитрия Баринова в «Валенсию».

Карпукас выразил уверенность в том, что Баринов смог бы проявить себя в чемпионате Испании, так как он является состоявшимся футболистом, который всем всё уже доказал.

Кроме того, 20-летний хавбек признался, что и сам хотел бы поиграть в этой стране, а также назвал ещё двух игроков «железнодорожников», которые могли бы построить успешную карьеру в Европе.

«Антон Миранчук — 100 процентов дорос до европейского футбола. Я бы его отправил в Испанию, он прямо выделяется, у него есть все качества для игры там. И Рифат Жемалетдинов — тоже игрок для Европы», — цитирует Карпукаса «РБ Спорт».

Напомним, что после 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Локомотив» набрал 13 очков, расположившись на 14-м месте в турнирной таблице.