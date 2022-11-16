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Чемпионат Испании. Ла Лига

Канисарес: «Увольнение Марселино и Алемани из «Валенсии» – одно из самых странных решений»

16 Ноября 2022 • 12:17 Комментировать
Вильярреал
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Валенсия
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31.12 17:00

Бывший вратарь «Валенсии» Сантьяго Канисарес до сих пор не понимает решения руководства уволить спортивного директор Матеу Алемани и главного тренера Марселино в 2019 году. Напомним, что летом «летучие мыши» вновь сменили наставника, пригласив на вакантную должность Дженаро Гаттузо. Марселино с тех пор успел потренировать «Атлетик» Бильбао, но был уволен по окончанию прошлого сезона.

«Когда руководство уволило Марселино и Алемани, из команды ушёл тренер и архитектор проекта. Их увольнение – это одно из самых странных решений, которые я когда-либо видел в футболе. У команды хорошо шли дела, но в итоге руководство решило убрать тренера и спортивного директора», – цитирует Канисареса Barca Universal.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Марселино Гарсия Тораль Сантьяго Канисарес Матеу Алемани
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