Канисарес: «Увольнение Марселино и Алемани из «Валенсии» – одно из самых странных решений»

Бывший вратарь «Валенсии» Сантьяго Канисарес до сих пор не понимает решения руководства уволить спортивного директор Матеу Алемани и главного тренера Марселино в 2019 году. Напомним, что летом «летучие мыши» вновь сменили наставника, пригласив на вакантную должность Дженаро Гаттузо. Марселино с тех пор успел потренировать «Атлетик» Бильбао, но был уволен по окончанию прошлого сезона.

«Когда руководство уволило Марселино и Алемани, из команды ушёл тренер и архитектор проекта. Их увольнение – это одно из самых странных решений, которые я когда-либо видел в футболе. У команды хорошо шли дела, но в итоге руководство решило убрать тренера и спортивного директора», – цитирует Канисареса Barca Universal.