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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рейна установил рекорд «Вилльяреала»

31 Декабря 2022 • 19:49 Комментировать
Вильярреал
2:1
Валенсия
окончен

В Испании проходят матчи пятнадцатого тура чемпионата Ла Лиги, и в настоящий момент «Вильярреал» принимает в домашней игре «Валенсию». В стартовом составе «желтой подлодки» вышел голкипер Пепе Рейна, который установил новый рекорд клуба, став самым возрастным игроком, сыгравшим в его составе в чемпионате Испании.

Сейчас Рейне 40 лет 122 дня, а дебютировал он в 2005 году в возрасте 22 лет 271 дня, и также за «Вильярреал».

Следить за событиями игры чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Валенсией» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Вильярреал Пепе Рейна
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