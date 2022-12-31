Рейна установил рекорд «Вилльяреала»

В Испании проходят матчи пятнадцатого тура чемпионата Ла Лиги, и в настоящий момент «Вильярреал» принимает в домашней игре «Валенсию». В стартовом составе «желтой подлодки» вышел голкипер Пепе Рейна, который установил новый рекорд клуба, став самым возрастным игроком, сыгравшим в его составе в чемпионате Испании.

Сейчас Рейне 40 лет 122 дня, а дебютировал он в 2005 году в возрасте 22 лет 271 дня, и также за «Вильярреал».

Следить за событиями игры чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Валенсией» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.