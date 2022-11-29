Защитник «Вильярреала» Ефремов рассказал, что в Испании думают о русских людях

Защитник «Вильярреала» Антон Ефремов рассказал о жизни в Испании и о том, что в этой стране думают о русских людях.

По словам 19-летнего футболиста, в Испании существует стереотип о том, что все русские сильные и храбрые. Также молодой россиянин рассказал, как над ним подшучивают одноклубники.

«В основном подкалывали про холод. Например, когда в душе шла холодная вода, говорили: «Антон, это для тебя ещё горячая, наверное?» К таким шуткам уже привык», — приводит слова Ефремова «Матч ТВ».

Напомним, что Ефремов перешёл в «Вильярреал» летом 2019 года из академии московского «Локомотива». Сейчас защитник выступает за третью команду испанского клуба. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 150 тысяч евро.