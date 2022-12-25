Гаттузо рассказал, как изменился футбол

Бывший итальянский полузащитник Дженнаро Гаттузо высказался об изменениях, произошедших в футболе в последние годы.

Игровая карьера нынешнего рулевого испанской «Валенсии» продлилась 19 лет – с 1994 по 2013 год.

«Очень многое поменялось. Сейчас на высоком уровне игроки знают друг о друге каждую мелочь – кто как играет, у кого какая рабочая нога. То же самое касается и тренеров: очень важно «дружить» с продвинутыми данными, при правильной работе с ними можно избегать множества травм. Современные футболисты более профессиональны – они внимательно следят за питанием, нагрузками», – заявил в интервью AS 44-летний тренер.