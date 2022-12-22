Гаттузо: «Я люблю, чтобы моя команда владела мячом»

Наставник испанской «Валенсии» Дженнаро Гаттузо рассказал о стиле, который он прививает своей команде. По словам Гаттузо, он сильно отличается от того, чем занимался Дженнаро на поле в бытностью свою футболистом.

- Когда я был футболистом, то много бегал за мячом, делал много перехватов. Но сейчас мне нравится владеть мячом, чтобы моя команда владела им. Желание, менталитет, страсть - все осталось. Только видение полностью поменялось, - цитирует слова Дженнаро Гаттузо ITASportPress.

Свой следующий матч «Валенсия» проведет в чемпионате Испании 31 декабря против «Вильярреала».