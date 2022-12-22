Гаттузо: «В «Валенсии» я нашёл много профессионализма»

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо рассказал о своей работе в «Валенсии», которую он возглавил летом минувшего года. Он уверяет, что обнаружил очень профессиональную команду, которой он очень доволен.

- Я должен сказать, что обнаружил много профессионализма и очень доволен. Первая задача - придать команде стиль, отличный от того, в котором она играла в прошлом сезоне. Перемены были очень серьезными, я должен поблагодарить игроков за то, как они тренировались. Менталитет молодых игроков мне очень нравится, они быстро растут. Как и в жизни, будем расти, шаг за шагом, день за днем, - цитирует слова Гаттузо ITASportPress.