«Вильярреал» подпишет Дениса Суареса свободным агентом

Испанский полузащитник Денис Суарес пополнит состав «Вильярреала» следующим летом. Об этом в своих соцсетях пишет инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, уже есть устное согласие Суареса на переход в «Вильярреал», он перейдёт в клуб в качестве свободного агента, когда закончится его контракт с «Сельтой». Соглашение действует до 30 июня 2023 года.

Отмечается, что сделку по игроку клубы могут провести и этой зимой, не дожидаясь истечения контракта игрока, но здесь всё зависит от решения «Сельты».

В текущем сезоне 28-летний испанец ещё не выходил на поле, портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 5 млн евро.