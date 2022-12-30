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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» подпишет Дениса Суареса свободным агентом

30 Декабря 2022 • 20:44 Комментировать
Сельта
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Севилья
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Испанский полузащитник Денис Суарес пополнит состав «Вильярреала» следующим летом. Об этом в своих соцсетях пишет инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, уже есть устное согласие Суареса на переход в «Вильярреал», он перейдёт в клуб в качестве свободного агента, когда закончится его контракт с «Сельтой». Соглашение действует до 30 июня 2023 года.

Отмечается, что сделку по игроку клубы могут провести и этой зимой, не дожидаясь истечения контракта игрока, но здесь всё зависит от решения «Сельты».

В текущем сезоне 28-летний испанец ещё не выходил на поле, портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Вильярреал Денис Суарес трансферы футбола - лето 2023
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