Гаттузо назвал современного футболиста, похожего на него

Бывший итальянский полузащитник Дженнаро Гаттузо, ныне возглавляющий «Валенсию», рассказал о похожих на себя игроках.

«Трудно сказать. Я много бегал и был подкован тактически, но наверняка в современном футболе мне не хватало бы каких-то качеств. Я славился характером, но одного характера, конечно, недостаточно. Я довольно давно не видел игрока, напоминающего мне меня своей манерой, но увидел такого на чемпионате мира – это Софьян Амрабат. Это было немного удивительно, он похож на 27-летнего меня», – цитирует Calciomercato знаменитого итальянца.

Софьян Амрабат выступает за «Фиорентину». Он стал одной из главных звёзд ЧМ-2022 в Катаре, а его сборная Марокко неожиданно дошла до полуфинала.