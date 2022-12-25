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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Гаттузо назвал современного футболиста, похожего на него

25 Декабря 2022 • 21:24 Комментировать
Вильярреал
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Валенсия
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31.12 18:15

Бывший итальянский полузащитник Дженнаро Гаттузо, ныне возглавляющий «Валенсию», рассказал о похожих на себя игроках.

«Трудно сказать. Я много бегал и был подкован тактически, но наверняка в современном футболе мне не хватало бы каких-то качеств. Я славился характером, но одного характера, конечно, недостаточно. Я довольно давно не видел игрока, напоминающего мне меня своей манерой, но увидел такого на чемпионате мира – это Софьян Амрабат. Это было немного удивительно, он похож на 27-летнего меня», – цитирует Calciomercato знаменитого итальянца.

Софьян Амрабат выступает за «Фиорентину». Он стал одной из главных звёзд ЧМ-2022 в Катаре, а его сборная Марокко неожиданно дошла до полуфинала.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Дженнаро Гаттузо Сборная Марокко Софьян Амрабат
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ВИЛЬЯРРЕАЛ ВАЛЕНСИЯ
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