Бывший полузащитник «Челси» может стать игроком «Вильярреала»

Полузащитник «Брайтона» Билли Гилмор в январе может перейти в «Вильярреал» на правах аренды, сообщает The Times.

Напомним, 21-летний шотландец стал игроком «Брайтона» в начале сентября нынешнего года, перейдя из «Челси» за 8,33 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек провёл в составе английской команды пять матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

Действующий контракт Гилмора с «Брайтоном» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Шотландии в 12 миллионов евро.

На данный момент «чайки» занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко после 14 туров. Отметим, что ровно такое же количество баллов имеет в своём активе и бывший клуб Гилмора «Челси».