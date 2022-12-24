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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» отметит 100-летие «Местальи» красочным товарищеским матчем

24 Декабря 2022 • 10:35 Комментировать
Вильярреал
...
Валенсия
1 1.95 X 3.30 2 4.30
31.12 18:15

«Валенсия» переживает не самые простые времена, но в следующем году у клуба праздник - в мае исполнятся 100 лет легендарному стадиону «Месталья». До 1923 года команда играла на стадионе «Алжирос», но 20 мая 1923 года товарищеской игрой с «Леванте» команда впервые опробовала газон новой арены.

Потому нет ничего удивительного в том, что и в этот раз 100-летие арены решено отметить именно товарищеской игрой с «Леванте». На нее руководство «Валенсии» пригласило около 150 игроков, в разное время защищавших цвета клуба.

Правда, точную дату игры пресс-служба «Валенсии» пока не сообщает - это будет зависеть от графика команды в чемпионате и Кубке Испании. 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Леванте
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ВИЛЬЯРРЕАЛ ВАЛЕНСИЯ
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