«Валенсия» отметит 100-летие «Местальи» красочным товарищеским матчем

«Валенсия» переживает не самые простые времена, но в следующем году у клуба праздник - в мае исполнятся 100 лет легендарному стадиону «Месталья». До 1923 года команда играла на стадионе «Алжирос», но 20 мая 1923 года товарищеской игрой с «Леванте» команда впервые опробовала газон новой арены.

Потому нет ничего удивительного в том, что и в этот раз 100-летие арены решено отметить именно товарищеской игрой с «Леванте». На нее руководство «Валенсии» пригласило около 150 игроков, в разное время защищавших цвета клуба.

Правда, точную дату игры пресс-служба «Валенсии» пока не сообщает - это будет зависеть от графика команды в чемпионате и Кубке Испании.