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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гаттузо признался, что работает над собой - но стать спокойнее пока что не получается

22 Декабря 2022 • 15:13 Комментировать
Вильярреал
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Валенсия
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31.12 18:15

Дженнаро Гаттузо, наставник «Валенсии», признался, что пытается работать над собой и вести себя спокойнее во время матчей, но это не получается. Гаттузо известен своим эмоциональным стилем руководства командой во время игр, что со стороны часто смотрится устрашающе.

- Конечно, я пытался изменить это. Но я тогда уже не был самим собой. Мне не нравится видеть себя со стороны. Мне трудно стоять на краю поля и не иметь возможность показать то, что я хочу, на поле, - цитирует Гаттузо ITASportPress.

Свой следующий матч «Валенсия» проведет в чемпионате Испании 31 декабря против «Вильярреала». 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Дженнаро Гаттузо
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ВИЛЬЯРРЕАЛ ВАЛЕНСИЯ
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