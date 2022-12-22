Гаттузо признался, что работает над собой - но стать спокойнее пока что не получается

Дженнаро Гаттузо, наставник «Валенсии», признался, что пытается работать над собой и вести себя спокойнее во время матчей, но это не получается. Гаттузо известен своим эмоциональным стилем руководства командой во время игр, что со стороны часто смотрится устрашающе.

- Конечно, я пытался изменить это. Но я тогда уже не был самим собой. Мне не нравится видеть себя со стороны. Мне трудно стоять на краю поля и не иметь возможность показать то, что я хочу, на поле, - цитирует Гаттузо ITASportPress.

Свой следующий матч «Валенсия» проведет в чемпионате Испании 31 декабря против «Вильярреала».