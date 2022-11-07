Тихонов посоветовал Дзюбе взяться за голову

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о российском нападающем Артёме Дзюбе, который ранее расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

Эксперт считает, что 34-летний форвард не выдержал нагрузок турецкого чемпионата, поэтому Дзюбе стоит вернуться в Россию, где он может пригодиться.

«Когда этот вопрос возник, я специально смотрел игры футбольных клубов Турции – это лавина, там огромные нагрузки и быстрое движение. А для того, чтобы играть, надо тренироваться. Мы же видим российский футбол – у нас смотреть не на кого. Я бы рекомендовал Дзюбе взяться за голову. Ему надо вернуться в Россию», — цитирует Тихонова Metaratings.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл пять матчей, в которых отметился одним забитым голом.