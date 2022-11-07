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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов посоветовал Дзюбе взяться за голову

07 Ноября 2022 • 17:34 Комментировать (2)
Аланьяспор
...
Адана Демирспор
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11.11 20:00

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о российском нападающем Артёме Дзюбе, который ранее расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

Эксперт считает, что 34-летний форвард не выдержал нагрузок турецкого чемпионата, поэтому Дзюбе стоит вернуться в Россию, где он может пригодиться.  

«Когда этот вопрос возник, я специально смотрел игры футбольных клубов Турции – это лавина, там огромные нагрузки и быстрое движение. А для того, чтобы играть, надо тренироваться. Мы же видим российский футбол – у нас смотреть не на кого. Я бы рекомендовал Дзюбе взяться за голову. Ему надо вернуться в Россию», — цитирует Тихонова Metaratings.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл пять матчей, в которых отметился одним забитым голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Тихонов Артём Дзюба Адана Демирспор
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АЛАНЬЯСПОР АДАНА ДЕМИРСПОР
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Комментарии (2)
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ингерман
07 Ноября 2022 в 17:39
Тихонов посоветовал Дзюбе взяться за головку
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А-ха-ха-ха.. )))
NOBODY
07 Ноября 2022 в 17:44
только хотел написать такой коммент, ты опередил ))))))))))
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