Григорян: «Дзюба неоднократно всем всё доказывал»

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Александр Григорян дал свою оценку выступлениям футболиста Артёма Дзюбы.

«Дзюба неоднократно всем всё доказывал. Все вспышки в его карьере были связаны с тем, что его отправляли куда‑то в ссылку из‑за конфликтов. Он в этот момент собирается, всем доказывает и опять возвращается. Это называется игровая аритмия? Совершенно верно [смеется]», - цитирует Григоряна «Матч ТВ».

Артём Дзюба является трёхкратным серебряным призёром чемпионата России в составе московского «Спартака», обладателем кубка страны в составе «Ростова» и «Зенита», а также четырёхкратным чемпионом России в составе петербургской команды.