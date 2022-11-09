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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Турецкий журналист рассказал, почему Дзюба провалился в «Адана Демирспор»

09 Ноября 2022 • 13:25 Комментировать
Аланьяспор
...
Адана Демирспор
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11.11 20:00

Турецкий журналист Гекмен Озкан высказался об игре российского нападающего Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор», который он покинул в текущем месяце.

Напомним, Дзюба перешёл в турецкий клуб минувшим летом из «Зенита». В составе своей новой команды 34-летний форвард успел провести пять матчей и забить один гол.

По мнению журналиста, Дзюба — хороший футболист, однако ему так и не удалось адаптироваться в новом клубе.

«Я думаю, Дзюба просто не смог адаптироваться в «Адана Демирспор». Поэтому у него ничего не получилось. Конечно, Дзюба немного разочаровал своей игрой. Но он — особенный футболист», — цитирует Озкана Sport24.

Ранее сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в клубе итальянской Серии Б «Венеции», которую возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли. Также интерес к нападающему проявляют московские «Торпедо» и «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Адана Демирспор
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АЛАНЬЯСПОР АДАНА ДЕМИРСПОР
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