Турецкий журналист рассказал, почему Дзюба провалился в «Адана Демирспор»

Турецкий журналист Гекмен Озкан высказался об игре российского нападающего Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор», который он покинул в текущем месяце.

Напомним, Дзюба перешёл в турецкий клуб минувшим летом из «Зенита». В составе своей новой команды 34-летний форвард успел провести пять матчей и забить один гол.

По мнению журналиста, Дзюба — хороший футболист, однако ему так и не удалось адаптироваться в новом клубе.

«Я думаю, Дзюба просто не смог адаптироваться в «Адана Демирспор». Поэтому у него ничего не получилось. Конечно, Дзюба немного разочаровал своей игрой. Но он — особенный футболист», — цитирует Озкана Sport24.

Ранее сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в клубе итальянской Серии Б «Венеции», которую возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли. Также интерес к нападающему проявляют московские «Торпедо» и «Локомотив».