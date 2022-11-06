Кавазашвили: «Уход из «Адана» говорит о непригодности Дзюбы»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию о том, что 34-летний воспитанник московского клуба Артём Дзюба разорвал контракт с «Адана Демирспор».

По мнению эксперта, произошедшее с Дзюбой можно назвать закономерностью, поскольку в чемпионате Турции играет большое количество молодых футболистов, чей темп не способен выдерживать российский форвард в своём возрасте.

«В его возрасте ехать в Турцию, где свои климатические условия, другая окружающая среда и болельщики…Там сложно играть. Надо вкалывать, как лошадь. Двигаться по всему полю и отдаваться полностью, а это уже не в его возможностях. Дзюба может только подкараулить свободный мяч и забить», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Также ветеран назвал Дзюбу избалованным футболистом, который разорвав контракт с турецким клубом, показал свою непригодность.

Напомним, Дзюба перешёл в «Адана Демирспор» минувшим летом из «Зенита». В составе турецкой команды нападающий успел провести пять матчей, отметившись в них одним забитым голом.