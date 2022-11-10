Президент «Аданы Демирспор» Мурат Санджак прокомментировал расторжение контракта с российским нападающим Артёмом Дзюбой.

«Сообщения о том, что Дзюба не получил всех денег от «Аданы Демирспор» абсолютная неправда. Мы полностью рассчитались с ним по контракту и расторгли его по обоюдному согласию, никаких других обстоятельств нет», — заявил Санджак сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, 34-летний нападающий выступал за турецкий клуб с августа по ноябрь текущего года. За это время он принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.