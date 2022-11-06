Агент Дзюбы отреагировал на информацию о разрыве контракта турецким клубом

Леонид Гольдман, агент российского нападающего Артёма Дзюбы, отреагировал на новость о том, что 34-летний футболист разорвал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

«Никак не могу это комментировать. Многие считают, что новость с Дзюбой — это шутка? Обращайтесь к тому, кто опубликовал: пусть даёт комментарий — откуда взял эту информацию», — приводит слова Гольдмана «Чемпионат».

Напомним, Дзюба перешёл в турецкий клуб минувшим летом из «Зенита». В общей сложности за свою новую команду нападающий успел провести пять матчей, отметившись в них одним забитым голом. В последний раз россиянин выходил на поле 7 октября в игре 9-го тура чемпионата Турции против «Газиантепа» (1:1).