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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Агент Дзюбы отреагировал на информацию о разрыве контракта турецким клубом

06 Ноября 2022 • 11:18 Комментировать
Аланьяспор
...
Адана Демирспор
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11.11 20:00

Леонид Гольдман, агент российского нападающего Артёма Дзюбы, отреагировал на новость о том, что 34-летний футболист разорвал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

«Никак не могу это комментировать. Многие считают, что новость с Дзюбой — это шутка? Обращайтесь к тому, кто опубликовал: пусть даёт комментарий — откуда взял эту информацию», — приводит слова Гольдмана «Чемпионат».

Напомним, Дзюба перешёл в турецкий клуб минувшим летом из «Зенита». В общей сложности за свою новую команду нападающий успел провести пять матчей, отметившись в них одним забитым голом.  В последний раз россиянин выходил на поле 7 октября в игре 9-го тура чемпионата Турции против «Газиантепа» (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Адана Демирспор
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АЛАНЬЯСПОР АДАНА ДЕМИРСПОР
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