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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Дюрица: «Для меня удивительно, что Дзюба провалился в Турции»

04 Ноября 2022 • 17:08 Комментировать
Аланьяспор
...
Адана Демирспор
11.11 20:00

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица поделился мнением об игре российского нападающего Артёма Дзюбы в чемпионате Турции.

Напомним, минувшим летом Дзюба перешёл в клуб «Адана Демирспор» из «Зенита». В составе своей новой команды 34-летний футболист успел провести пять матчей и отметиться в них одним забитым голом.

Словацкий игрок признался, что очень удивлён сложившейся ситуацией вокруг российского футболиста.

«Для меня удивительно, что Дзюба провалился в Турции. Это большая редкость, когда покупают нового игрока и совсем не дают ему играть. Может, дело в физической форме Артёма, он всё-таки не проводил полноценную предсезонную подготовку с клубом», — приводит слова Дюрицы Sport24.

При этом Дюрица отметил, что у Дзюбы ещё есть время для того, чтобы зарекомендовать себя.

На данный момент «Адана Демирспор» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 23 очка в 12 встречах. Свой следующий матч команда Дзюбы проведёт 11 ноября против «Аланьяспора». Начало — в 20:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ян Дюрица Артём Дзюба Адана Демирспор
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АЛАНЬЯСПОР АДАНА ДЕМИРСПОР
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