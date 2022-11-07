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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв — о Дзюбе: «Никому не нужен стоячий игрок»

07 Ноября 2022 • 14:09 Комментировать
Аланьяспор
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Адана Демирспор
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11.11 20:00

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал новость о том, что российский нападающий Артём Дзюба остался без работы.

Ранее сообщалось, что 34-летний россиянин расторг соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор», за который выступал с августа нынешнего года.

По мнению ветерана, Дзюбе сейчас стоит заняться другим делом, поскольку в высшую лигу его уже никто не пригласит.

«Кому он сейчас нужен? На старости лет только сумел выстрелить, а так болтался по всем командам, никому не нужный. Он никто и никакой. Его карьера закончилась ещё после того, как он сыграл на чемпионате мира в 2018 году. Пусть занимается другим делом. Его больше никто не пригласит. Тем более в высшую лигу, а в низшую он не пойдёт. Да его и не позовут. Никому не нужен стоячий игрок», — приводит слова Пономарёва «Спорт-Экспресс».

В текущем розыгрыше чемпионата Турции Дзюба успел провести четыре матча и отметиться одним забитым голом. Ранее он выступал за «Зенит», с которым стал четырёхкратным чемпионом России.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Адана Демирспор Владимир Пономарёв
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