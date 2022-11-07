Петрович рассказал, какая команда нужна Дзюбе

Известный черногорский тренер Желько Петрович поделился мнением о будущем российского нападающего Артёма Дзюбы, который ранее расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

По мнению специалиста, 34-летний форвард ещё способен приносить пользу на футбольном поле, просто ему надо найти подходящую команду, которая действует не в контратакующем стиле.

«Я точно не считаю, что Дзюба закончился как футболист. Он физически очень силён, выглядит остро в штрафной, но ему нужна команда, играющая в подходящем стиле. Если вы ждёте, что он будет делать на поле экшн и раздавать передачи направо и налево, то ошибаетесь, это игрок другого типа. Дзюба — наконечник, завершитель атак, действующий в штрафной. Ему нужны вингеры, которые исполняют десятки подач», — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

Напомним, Дзюба перешёл в «Адана Демирспор» минувшим летом из «Зенита». Всего в составе турецкой команды российский футболист успел провести пять матчей, отметившись в них одним забитым голом.