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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петрович рассказал, какая команда нужна Дзюбе

07 Ноября 2022 • 17:20 Комментировать
Аланьяспор
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Адана Демирспор
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11.11 20:00

Известный черногорский тренер Желько Петрович поделился мнением о будущем российского нападающего Артёма Дзюбы, который ранее расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

По мнению специалиста, 34-летний форвард ещё способен приносить пользу на футбольном поле, просто ему надо найти подходящую команду, которая действует не в контратакующем стиле.

«Я точно не считаю, что Дзюба закончился как футболист. Он физически очень силён, выглядит остро в штрафной, но ему нужна команда, играющая в подходящем стиле. Если вы ждёте, что он будет делать на поле экшн и раздавать передачи направо и налево, то ошибаетесь, это игрок другого типа. Дзюба — наконечник, завершитель атак, действующий в штрафной. Ему нужны вингеры, которые исполняют десятки подач», — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

Напомним, Дзюба перешёл в «Адана Демирспор» минувшим летом из «Зенита». Всего в составе турецкой команды российский футболист успел провести пять матчей, отметившись в них одним забитым голом.  

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Желько Петрович Адана Демирспор
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АЛАНЬЯСПОР АДАНА ДЕМИРСПОР
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