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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Адана Демирспор» успел продать 200 футболок Дзюбы

07 Ноября 2022 • 11:42 Комментировать
Аланьяспор
...
Адана Демирспор
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11.11 20:00

«Адана Демирспор» продал около 200 футболок с фамилией российского нападающего Артёма Дзюбы. Об этом сообщил технический партнёр турецкого клуба Sunflowers T-shirt & Print.

«Сколько раз мы нанесли фамилию Дзюбы? Раньше каждую неделю печатали раз 20 или 30, но в последнее время заказов не было. В итоге всего получилось около 200 футболок», — приводит слова партнёра ТАСС.

Сообщается, что стоимость одной такой футболки составляет примерно 410 турецких лир или 1350 рублей.

Напомним, ранее «Адана Демирспор» объявил о расторжении контракта с 34-летним форвардом, который успел провести в составе турецкой команды всего пять матчей, отметившись одним забитым голом. Ранее сообщалось, что интерес к Дзюбе проявляют «Торпедо» и «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Адана Демирспор
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АЛАНЬЯСПОР АДАНА ДЕМИРСПОР
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