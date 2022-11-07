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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Амкале» оценили вероятность появления Дзюбы в Медиалиге

07 Ноября 2022 • 15:34 Комментировать
Аланьяспор
...
Адана Демирспор
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11.11 20:00

Основатель «Амкала» Герман Попов оценил вероятность перехода 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы в одну из команд Медийной футбольной лиги.

Ранее стало известно о том, что Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», за который выступал с августа нынешнего года.

По мнению Попова, появление такого игрока может создать дисбаланс в медийном футболе.

«Не думаю, что Дзюба может действительно прийти в МФЛ. Плюс, это невозможно с точки зрения заявки. Это будет дисбаланс для других команд, которые не могу позволить себе пригласить таких жёстких футболистов. Поэтому думаю, что этого не произойдёт. Плюс, мне кажется, что Артём ещё не наигрался в профессиональном футболе», — цитирует Попова Metaratings.

Ранее сообщалось, что Дзюба хочет вернуться в Москву. Интерес к опытному футболисту проявляют «Торпедо» и «Локомотив».  

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Амкал Адана Демирспор Герман Попов
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