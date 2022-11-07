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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Данни: «Уверен, Дзюба не останется без команды, это просто невозможно»

07 Ноября 2022 • 15:44 Комментировать (1)
Аланьяспор
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Адана Демирспор
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11.11 20:00

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни поделился мнением о будущем своего экс-одноклубника Артёма Дзюбы. 

Напомним, ранее клуб «Адана Демирспор» объявил о расторжении контракта с 34-летним россиянином. В составе команды из Турции Дзюба успел провести пять матчей и отметиться в них одним забитым голом.

По мнению Данни, Дзюба может быть полезен любому клубу.

«Я не знаю, что произошло в Турции и почему Дзюба там не заиграл, но я прекрасно знаю качества Артёма. Он потрясающий футболист и настоящий профессионал. Уверен, Дзюба не останется без команды, это просто невозможно», — приводит слова Данни «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что интерес к Дзюбе проявляют московские «Торпедо» и «Локомотив». До своего отъезда в Турцию форвард защищал цвета «Зенита», «Спартака», тульского «Арсенала», «Ростова» и клуба «Томь».

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Евро-Футбол.Ру,
Мигель Данни Артём Дзюба Адана Демирспор
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АЛАНЬЯСПОР АДАНА ДЕМИРСПОР
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Комментарии (1)
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Cruyff
07 Ноября 2022 в 16:15
в ФНЛе да не останется может кто то и возьмёт скорее всего Рубин
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