Данни: «Уверен, Дзюба не останется без команды, это просто невозможно»

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни поделился мнением о будущем своего экс-одноклубника Артёма Дзюбы.

Напомним, ранее клуб «Адана Демирспор» объявил о расторжении контракта с 34-летним россиянином. В составе команды из Турции Дзюба успел провести пять матчей и отметиться в них одним забитым голом.

По мнению Данни, Дзюба может быть полезен любому клубу.

«Я не знаю, что произошло в Турции и почему Дзюба там не заиграл, но я прекрасно знаю качества Артёма. Он потрясающий футболист и настоящий профессионал. Уверен, Дзюба не останется без команды, это просто невозможно», — приводит слова Данни «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что интерес к Дзюбе проявляют московские «Торпедо» и «Локомотив». До своего отъезда в Турцию форвард защищал цвета «Зенита», «Спартака», тульского «Арсенала», «Ростова» и клуба «Томь».