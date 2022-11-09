Уилкшир — о Дзюбе: «Если он решит поиграть в австралийском чемпионате, это не так просто»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал уход российского нападающего Артёма Дзюбы из «Адана Демирспор».

Ранее сообщалось, что 34-летний форвард расторг контракт с турецким клубом, в который перешёл в августе нынешнего года.

Австралийский футболист выразил мнение, что Дзюба так и не смог освоиться в новой для себя стране, а также порассуждал на тему того, может ли российский нападающий продолжить свою карьеру в чемпионате Австралии.

«Я не знаю, каковы его амбиции на данном этапе. Если он решит поиграть в австралийском чемпионате, тут не так просто, как некоторые думают. Но сперва нужно понять, хочет ли он нового вызова или хочет завершить карьеру», — цитирует Уилкшира «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Адана Демирспор» пять матчей, отметившись в них одним забитым голом. Ранее сообщалось, что интерес к опытному футболисту проявляют московские клубы «Торпедо» и «Локомотив».