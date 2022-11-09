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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Наставник «Адана Демирспор» Монтелла — о расторжении контракта с Дзюбой: Это наше общее решение

09 Ноября 2022 • 21:09 Комментировать (2)
Аланьяспор
...
Адана Демирспор
1 2.65 X 3.65 2 2.50
11.11 20:00

Главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла прокомментировал расторжение контракта с форвардом Артёмом Дзюбой.

Монтелла сказал Turkiye Spor, что желает Дзюбе всего наилучшего, решение о разрыве договора является совместным, игрок просто не смог реализовать здесь свои лучшие качества.

Напомним, российский нападающий выступал за турецкую команду с августа по ноябрь этого года. За это время он принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых смог отметиться одним забитым мячом. Портал transfermarkt оценивает стоимость 34-летнего форварда в четыре миллиона евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Винченцо Монтелла Адана Демирспор
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АЛАНЬЯСПОР АДАНА ДЕМИРСПОР
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Комментарии (2)
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Kirolnic
09 Ноября 2022 в 21:35
Предварительные ласки в Турции не проканали...
ингерман
09 Ноября 2022 в 21:12
ай был уволен за разбазаривание... семеннова фонда.. А-ха-ха-ха! )))
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