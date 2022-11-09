Наставник «Адана Демирспор» Монтелла — о расторжении контракта с Дзюбой: Это наше общее решение

Главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла прокомментировал расторжение контракта с форвардом Артёмом Дзюбой.

Монтелла сказал Turkiye Spor, что желает Дзюбе всего наилучшего, решение о разрыве договора является совместным, игрок просто не смог реализовать здесь свои лучшие качества.

Напомним, российский нападающий выступал за турецкую команду с августа по ноябрь этого года. За это время он принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых смог отметиться одним забитым мячом. Портал transfermarkt оценивает стоимость 34-летнего форварда в четыре миллиона евро.