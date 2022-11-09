Дзюба может перейти в итальянский клуб

Экс-нападающий «Спартака» и «Зенита» Артём Дзюба может продолжить карьеру в Европе. Подписание 34-летнего российского форварда допустили в итальянской «Венеции».

«Может быть, «Венеция» подпишет Дзюбу зимой. Сейчас мы думаем и оцениваем этот вариант. Ближе к зиме будет видно», - заявил в беседе с журналистом Sport24 исполнительный директор клуба Александер Мента.

Последним местом работы Дзюбы был «Адана Демирспор». Нападающий недавно расторг контракт с турецким клубом из-за долгов по заработной плате. За эту команду россиянин провел пять поединков и отметился одним забитым мячом.