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Пиняев: «Надеюсь, Ларин сейчас смотрит это интервью и улыбается»

16 Октября 2022 • 16:18 Комментировать
Крылья Советов
2:0
Сочи
окончен

Лучший футболист матча «Крылья Советов» - «Сочи» (2:0) Сергей Пиняев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- С победой! Удалось забить красивый гол, с центра поля прошёл. Сразу принял решение?

- В футболе нельзя сразу принять решение заранее, поэтому я действовал по ситуации, старался двигаться вперед. Видел  Максима Глушенкова, который сделал свою задачу, увел футболистов. Когда увидел, что есть небольшая зона между двумя футболистами, решил туда пробить и рад, что удалось попасть в дальний угол.

- Насколько важна сегодняшняя победа для команды?

- Я думаю, если посмотрите в турнирную таблицу, увидите, насколько это важное событие для нас. Тем более, мы ни разу не побеждали дома в чемпионате. Хочется, чтобы мы чаще радовали болельщиков. Также хочется их отблагодарить за такую поддержку, что они нам оказывают. Также хочу эту награду посвятить Николаю Юрьевичу Ларину, который находится в тяжелой ситуации. Повторюсь:  хочу, чтобы он лишний раз улыбнулся. Надеюсь, он сейчас смотрит это интервью и улыбается.

- «Сочи» чем-то сегодня удивил?

- Каждая команда хорошая, «Сочи» - очень хорошая команда с мастеровитыми футболистами, которая умеет делать разницу на поле. Но вы видели, что наши футболисты перекусили и сделали всё, чтобы соперник не смог ничего показать. Судя по моментам, вы видите, что нам это удалось. Хочу сказать спасибо всей команде, что она так интенсивно и трепетно работала все 90 минут, что удалось удержать ноль у своих ворот и забить два в чужие.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сергей Пиняев
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