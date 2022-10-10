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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ежов считает, что «Крылья Советов» должны быть в первой восьмёрке

10 Октября 2022 • 20:59 Комментировать
Крылья Советов
...
Сочи
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16.10 14:00

Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов ответил на вопрос о том, на каком месте должен находиться самарский клуб.

«Хотим быть как можно выше. Место «Крыльев Советов» — в первой восьмерке. Будем туда стремиться», — заявил Ежов «Чемпионату».

При этом футболист отметил, что глупо говорить об этом с нынешними результатами команды, но ситуация будет исправляться.  

В текущем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет одну голевую передачу.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 11 очков после 12-ти туров.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Роман Ежов
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ СОЧИ
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