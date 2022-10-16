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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Крылья Советов» без проблем одолели «Сочи» в матче РПЛ

16 Октября 2022 • 16:04 Комментировать
Крылья Советов
2:0
Сочи
окончен

Самарские «Крылья Советов» смогли уверенно переиграть «Сочи» на своем поле. Встреча завершилась со счетом 2:0. Оба гола хозяева провели в первом тайме.

Протокол игры  
Крылья Советов2:0Сочи
(1:0) Чиркович Александар24'  
(2:0) Пиняев Сергей45'  
Овсянников БогданБейл ГленнЕвгеньев Роман  90'Солдатенков АлександрПиняев Сергей 82' (Хубулов Владимир ( 82') Зотов ГеоргийКоваленко АлександрВитюгов Максим 88' (Соколов Артём ( 88') Глушенков Максим 82' (Барач Матео ( 82') Чиркович Александар  64' 65' (Бабкин Сергей ( 65') Рахманович Амер 89' (Цыпченко Дмитрий ( 89')
Запасные: Хлусов НикитаФролов ЕвгенийТепляков ВладиславЛомаев ИванЛиповой ДанилШитов ВладиславГапонов Илья
Джанаев СосланСиссако Мусса  46'Дркушич ВаняТерехов Сергей  89'Маргасов ТимофейМакарчук АртёмЦаллагов ИбрагимНобоа КристианСарвели Владислав 46' (Ушатов Кирилл ( 46') Шипунов Тимофей  28' 46' (Жоаозиньо Рамос ( 46') Джорджевич Лука  19' 46' (Мещанинов Артём ( 46')
Запасные: Миладинович ИванКравцов КириллЗаболотный НиколайБатырев АмирАдамов Денис
16 октября. Стадион "Солидарность Арена".

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«Крылья Советов» слабо проводят первый круг национального первенства. С 11-ю очками коллектив Осинькина располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Стоит отметить, что от зоны переходных матчей самарский коллектив отделяет всего один балл, в то время, как зона прямого вылета находится на расстоянии трех баллов. Падение на край пропасти случилось после матча последнего тура, в котором «Крылышки» уступили в гостях столичному «Спартаку» с разгромным счетом 2:5. Таким образом, команда продлила серию без побед до пяти противостояний.

Игроки «Сочи» с новым главным тренером в лице Александра Точилина неплохо начали новый сезон в чемпионате страны, однако команда располагается за пределами ТОП-3 РПЛ. После 12-ти сыгранных матчей «барсы» идут на шестой строчке, имея в своем активе 20 очков. Идущий на третьей позиции «Спартак» имеет на пять баллов больше, но отыграть такой гандикап можно уже в самое ближайшее время. Тем более, что в матче последнего тура сочинцы разгромили со счетом 4:0 «Локомотив», что позволило им прервать серию из четырех матчей без побед.

Встреча в Самаре стартовала весьма спокойно. «Крылья» присматривались к сопернику и пытались наладить контроль над мячом, в то время, как игроки «Сочи» успешно играли в прессинге и уверенно взаимодействовали друг с другом. Тем не менее, на исходе 10-й минуты игры именно хозяева создали первый опасный момент в матче. Зотов на правой бровке сумел набрать скорость, после чего ушел к центру, обвел двух соперников и с 16-ти метров пробил точно по позиции Джанаева, который не дремал в рамке и смог спасти свою команду от возможных неприятностей.

Едва не пропустив, «Сочи» удалось отодвинуть игру от своих ворот и на некоторое время забыть об оборонительной игре. На исходе 20-й минуте встречи Джорджевич грубо сфолил против Витюгова, за что увидел перед собой карточку желтого цвета. А в середине первого тайма «крылышки» смогли открыть счет в поединке. Хозяева смогли провести образцово-показательную атаку на ворота противника. Глушенков получил мяч и сделал прекрасный пас в штрафную, на ход Чирковичу. Тот выскочил на свидание с голкипером и с 12-ти метров сумел пробить ближний угол ворот «Сочи» - 1:0.

Пропустив мяч в свои ворота, гости заиграли агрессивнее, и на 28-й минуте игры за свой фол получил «горчичник» Тимофей Шипунов, который неудачно накрыл Бейла, заехав голландцу по опорной ноге. Рефери без колебаний показал нарушителю предупреждение. Дело шло к перерыву, однако на исходе первого тайма самарцы смогли удвоить свое преимущество на табло. Пиняев на правой бровке отобрал сферу у Терехова, после чего побежал к воротам. Сумел он сместиться к центру, и с 15-ти метров пробил в дальний от себя нижний угол, впритирку со стойкой – 2:0. «Сочи» ожидал непросто второй тайм.

В перерыве в составе «Сочи» произошла сразу тройная замена, и на поле вместо Шипунова, Сарвели и Джорджевича вышли Мещанинов, Жоаозиньо и Ушатов. Сиссако. К слову, уже через минуту после возобновления игры зарядил по ноге Чирковичу, после чего увидел перед собой карточку желтого цвета. Соперники как будто не знали, что им делать при счете 2:0 в пользу самарцев. Складывалось ощущение, что один коллектив не хотел идти в атаку, а второй просто не мог. Инертная игра нападения клубов навевало уныние и расстройство на фанатов гостей, ожидающих более продуктивного футбола от «барсов».

В середине второго тайма хозяева получили первую карточку желтого цвета. Жоаозиньо на скорости убегал от Чирковича, и тот не удержался от соблазна сфолить против соперника, получив «горчичник». На 66-й минуте в составе «Крыльев» произошла первая замена, и вместо получившего предупреждение Чирковича на поле вышел Бабкин. Оставшееся время матча соперники провели в сумбуре. У хозяев на поле появились Хубулов, Барач, Соколов и Цыпченко, а у гостей появился Миладинович. Защитник «Сочи» Терехов в конце поединка получил карточку желтого цвета, отметился со знаком «-» и игрок хозяев Роман Евгеньев, сбивший как раз Сергея, а финальный свисток рефери зафиксировал победные 2:0 для самарцев.

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