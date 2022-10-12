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Генич перечислил игроков, которые в ближайшее время могут покинуть «Крылья Советов»

12 Октября 2022 • 17:56 Комментировать
Крылья Советов
...
Сочи
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16.10 14:00

Футбольный комментатор Константин Генич ответил на вопрос, кого следующим из игроков заберут из «Крыльев Советов».

«Заберут Горшкова в «Спартак». Ежов, мне кажется, очень бы подошел «Динамо». Это был бы хороший вариант. Пиняев подойдет любой команде, даже «Зениту», — заявил Генич «Спорт-Экспрессу».

При этом эксперт считает, что Сергей Пиняев может сесть на скамейку в «Зените», но он точно стал бы игроком основного состава в «Локомотиве».

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 11 очков за 12 матчей. В предстоящем туре самарский клуб примет «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Зенит Крылья Советов Динамо Москва Константин Генич Роман Ежов Юрий Горшков Сергей Пиняев
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ СОЧИ
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