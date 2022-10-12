Генич перечислил игроков, которые в ближайшее время могут покинуть «Крылья Советов»

Футбольный комментатор Константин Генич ответил на вопрос, кого следующим из игроков заберут из «Крыльев Советов».

«Заберут Горшкова в «Спартак». Ежов, мне кажется, очень бы подошел «Динамо». Это был бы хороший вариант. Пиняев подойдет любой команде, даже «Зениту», — заявил Генич «Спорт-Экспрессу».

При этом эксперт считает, что Сергей Пиняев может сесть на скамейку в «Зените», но он точно стал бы игроком основного состава в «Локомотиве».

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 11 очков за 12 матчей. В предстоящем туре самарский клуб примет «Сочи».