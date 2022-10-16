Ушатов: «Было понятно, что соперник сядет в оборону»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Сочи» сумел одержать вторую победу подряд после того, как забил два гола в ворота самарских «Крыльев Советов».

Своим мнением о матче поделился Кирилл Ушатов - полузащитник сочинской команды. Он считает, что его команда действовала слишком пассивно во втором тайме.

- Знали, что они сядут в оборону. Они играют больше на контратаках, так что это было ожидаемо. Во втором тайме в последней трети создавали мало моментов, прострелов, индивидуальных действий. Думаю, тренеру виднее, он расскажет после игры, - заявил Ушатов в интервью телеканалу «Матч ТВ».