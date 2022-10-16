Воскресную программу тринадцатого тура Российской премьер-лиги открывает матч между «Крыльями Советов» и «Сочи». На стадионе в Самаре проходит милая акция – там ищут хозяев для одиннадцати котиков разных пород. Об этом рассказывает журналист «Матч ТВ» Василий Конов в своём телеграм-канале K/On/Off.

Болельщики, которые решат забрать котика себе, поучаствуют в розыгрыше игровой футболки Юрия Горшкова – футболиста «Крыльев Советов».

Следить за развитием событий в матче чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Сочи» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.