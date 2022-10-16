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Осинькин объяснил отсутствие Ежова и выход Овсянникова

16 Октября 2022 • 13:56 Комментировать
Крылья Советов
0:0
Сочи
1 2.35 X 3.65 2 2.90
1-й тайм

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Сочи».

- Отсутствие Романа Ежова сильно скажется на схеме игры? Его вообще реально заменить?

- Мы постараемся это сделать. А реально или не реально - покажет время. У нас есть игроки, которые тоже достойны игрового времени. Чиркович, который его сейчас формально меняет, в то время, которое мы ему давали, он квалифицированно показал. В кубковом матче забил гол. Мы ожидаем того, что не потеряем в качестве.

- Чем вызвано появление в старте Богдана Овсянникова?

- В предыдущем матче со «Спартаком» действительно не сложилось для Ломаева, поэтому мы решили дать возможность Богдану Овсянникову, который также хорошо проявил себя в кубковых матчах. Ломаев уже на протяжении долгого времени играл без замены. Пришло время, Овсянников вышел в стартовом составе.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ СОЧИ
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