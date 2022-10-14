Сарвели рассказал, будет ли праздновать гол в ворота «Крыльев Советов»

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели ответил на вопрос, станет ли праздновать гол в ворота «Крыльев Советов».

«Я не буду праздновать, и это правда, потому что я благодарен «Крыльям» за предыдущие два года, которые я там провел», — цитирует слова Сарвели официальный сайт южан.

Футболист заявил, что едет в Самару с прекрасными чувствами, это отличный город и там хороший стадион.

Напомним, 25-летний форвард перебрался в «Сочи» из «Крыльев Советов» минувшим летом. В этом сезоне Сарвели забил 4 мяча в 15 матчах во всех турнирах.

Самарский клуб примет «Сочи» в игре 13-го тура РПЛ, встреча пройдет 16 октября в 14:00 по мск.