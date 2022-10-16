Осинькин: «Взяли очки в игре с хорошей командой»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Крылья Советов» сумели одержать победу, забив два гола в ворота «Сочи». Наставник самарского клуба Игорь Осинькин доволен итогами игры, но при этом нашел слова и соперника похвалить - серебряного призера прошлого сезона, между прочим.

- Были матчи, когда мы не могли победить. При том, что были хорошие матчи, в которых мы были обязаны брать очки. Сейчас взяли очки в игре с хорошей командой, вдвойне приятно, - заявил наставник «Крыльев Советов» в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре российского чемпионата «Крылья Советов» сразятся с «Уралом».