Агент: «К Перковичу есть большой интерес из РПЛ»

Стипе Лапич, агент защитника хорватского клуба «Истра-1961» Мауро Перковича, сообщил об интересе к своему клиенту со стороны клубов Премьер-лиги.

«Действительно, к Мауро есть большой интерес из Российской премьер-лиги, но пока не могу называть клубы», — цитирует Лапича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 19-летний футболист провёл в составе своей нынешней команды девять матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Действующий контракт Перковича рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодёжной сборной Хорватии в 1,5 миллиона евро.