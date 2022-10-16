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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пиняев забил «Сочи», пробежав с мячом половину поля

16 Октября 2022 • 14:55 Комментировать
Крылья Советов
2:0
Сочи
1 2.35 X 3.65 2 2.90
2-й тайм

В матче 13-го тура Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Сочи» завершился первый тайм. Коллектив из Самары ведёт со счётом 2:0. В середине проведённого участка Александар Чиркович получил передачу на ход и реализовал выход один на один с голкипером. На 45-й минуте уже Сергей Пиняев отличился индивидуально сильной игрой. Вундеркинд со своей половины поля промчался к чужой штрафной и, не входя туда, прицельно запустил мяч в дальний угол, удвоив перевес своей команды.

В случае успеха «Крылья Советов» на три очка отдалятся от зоны стыковых матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сочи Сергей Пиняев
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ СОЧИ
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