Пиняев забил «Сочи», пробежав с мячом половину поля

В матче 13-го тура Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Сочи» завершился первый тайм. Коллектив из Самары ведёт со счётом 2:0. В середине проведённого участка Александар Чиркович получил передачу на ход и реализовал выход один на один с голкипером. На 45-й минуте уже Сергей Пиняев отличился индивидуально сильной игрой. Вундеркинд со своей половины поля промчался к чужой штрафной и, не входя туда, прицельно запустил мяч в дальний угол, удвоив перевес своей команды.

В случае успеха «Крылья Советов» на три очка отдалятся от зоны стыковых матчей.

Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.