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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ежов — о ситуации в «Крыльях Советов»: «Пропадает уверенность, когда перестаёшь побеждать»

10 Октября 2022 • 18:13 Комментировать
Крылья Советов
...
Сочи
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16.10 14:00

Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился информацией о состоянии команды из-за неудачных результатов. Самарский клуб не смог одержать ни одной победы в последних пяти играх.

«Пропадает уверенность, когда перестаешь побеждать. Настроение в команде становится не очень. Много кто бывал в таких ситуациях… Надо выбираться и находить силы», — цитирует слова Ежова «Чемпионат».

В текущем сезоне 25-летний игрок принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забил три мяча и записал в свой актив одну результативную передачу.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в РПЛ, набрав 11 очков после 12-ти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Роман Ежов
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