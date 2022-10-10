Ежов — о ситуации в «Крыльях Советов»: «Пропадает уверенность, когда перестаёшь побеждать»

Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился информацией о состоянии команды из-за неудачных результатов. Самарский клуб не смог одержать ни одной победы в последних пяти играх.

«Пропадает уверенность, когда перестаешь побеждать. Настроение в команде становится не очень. Много кто бывал в таких ситуациях… Надо выбираться и находить силы», — цитирует слова Ежова «Чемпионат».

В текущем сезоне 25-летний игрок принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забил три мяча и записал в свой актив одну результативную передачу.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в РПЛ, набрав 11 очков после 12-ти туров.