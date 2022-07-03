Агент Лави прокомментировал интерес к футболисту со стороны ЦСКА

Футбольный агент Гилад Катцав, представляющий интересы полузащитника «Маккаби» Хайфа Нета Лави, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны ЦСКА.

Агент опроверг информацию о возможном переходе 25-летнего израильтянина в стан «армейцев», однако не исключил варианта, при котором футболит может оказаться в чемпионате России.

«ЦСКА интересуется Лави? Это неправда. Но если поступит предложение из России, мы будем готовы его рассмотреть», — цитирует Катцава Sport24.

В минувшем сезоне Лави провёл за свою команду 25 матчей, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу.