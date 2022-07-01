ЦСКА заинтересован в Осипенко

ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Ростова» Максиму Осипенко, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, «армейцы» предлагают за игрока сборной России около 3 миллионов евро, однако руководство «Ростова» хочет заработать на продаже своего футболиста больше денег.

Контракт Осипенко с «Ростовом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего защитника в 3,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Осипенко провёл за свой нынешний клуб 30 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами.