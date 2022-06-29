Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зайнутдинов: «Сборы у Федотова очень сложные»

29 Июня 2022 • 15:11 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Пари НН
04.07 20:00

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов поделился впечатлениями от работы под руководством нового главного тренера «армейцев» Владимира Федотова.

«С первых тренировок тренер начал нас сильно грузить, так что мы сразу ощутили его приход в команду. Сборы у Федотова очень сложные: много бегаем, работаем в тренажёрном зале», — цитирует Зайнутдинова Metaratings.

Также футболист отметил уверенность экс-наставника «Сочи».

Напомним, что в минувшем сезоне сочинцы под руководством Федотова заняли второе место в турнирной таблице РПЛ, добившись лучшего результата в своей истории. На посту наставника команды российский специалист сменил Алексея Березуцкого, который занял со своим коллективом пятое место.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Бактиёр Зайнутдинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ПАРИ НН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июня
16:00 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин: «Трансфер Зиньковского не выглядит провальным для «Спартака» эксклюзив
15:55 · Россия. Премьер-лига
Агент Кравцова: Будущее футболиста зависит от Семака
15:55 · Россия. Премьер-лига
Врач поделился мнением о травматичности новичка «Зенита»
15:49 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов: ЦСКА всегда должен быть первым
15:40 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» рассказали о будущем Шиманьски
15:36 · Россия. Премьер-лига
Хвича Кварацхелия: «Я многому научился в России»
15:19 · Россия. Премьер-лига
Камоцци покидает «Спартак»
15:11 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов: «Сборы у Федотова очень сложные»
15:00 · Россия. Премьер-лига
Кечинов прокомментировал переход Оганесяна в «Оренбург»
14:55 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Черышев поможет «Динамо»
14:48 · Россия. Премьер-лига
Ларссон покинул расположение АИКа слухи
14:39 · Россия. ФНЛ
Чичкан покинул «Уфу»
14:38 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: Иван? В «Зените» итак хорошие вратари
14:24 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» может арендовать игрока «Зенита»
14:22 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» сможет выкупить Ивана и Мантуана, у «Коринтианса» на Алберто такого права нет
Все новости
Рекомендуем