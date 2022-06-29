Зайнутдинов: «Сборы у Федотова очень сложные»

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов поделился впечатлениями от работы под руководством нового главного тренера «армейцев» Владимира Федотова.

«С первых тренировок тренер начал нас сильно грузить, так что мы сразу ощутили его приход в команду. Сборы у Федотова очень сложные: много бегаем, работаем в тренажёрном зале», — цитирует Зайнутдинова Metaratings.

Также футболист отметил уверенность экс-наставника «Сочи».

Напомним, что в минувшем сезоне сочинцы под руководством Федотова заняли второе место в турнирной таблице РПЛ, добившись лучшего результата в своей истории. На посту наставника команды российский специалист сменил Алексея Березуцкого, который занял со своим коллективом пятое место.