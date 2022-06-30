Гайич: «Фернандес — легенда ЦСКА»

Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался об экс-футболисте московской команды Марио Фернандесе, который покинул «армейский» клуб по окончании минувшего сезона.

«Марио — безусловная легенда ЦСКА. Он играл большую роль в этом клубе. Сейчас Фернандес покинул команду, и я на его месте. Мне нужно проявлять себя и отдаваться на все 100 процентов», — приводит слова Гайича «Спорт-Экспресс».

Напомним, Гайич пополнил состав ЦСКА в текущем месяце, перейдя из «Црвены Звезды». В минувшем сезоне 26-летний защитник провёл за сербский клуб 43 матча, забив один гол и отдав 10 результативных передач.