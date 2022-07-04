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Два автогола и удаление: ЦСКА Федотова второй раз подряд проиграл на Кубке Pari Премьер

04 Июля 2022 • 21:59 Комментировать
ЦСКА Москва
0:2
Пари НН
окончен
«Пари НН» и ЦСКА сошлись в рамках Кубка Pari Премьер.
Протокол игры  
ЦСКА Москва 0:2Пари НН
  81'Дивеев Игорь (0:2)
Акинфеев Игорь  61' (Боков Данила (  61') Гаич Милан IIБольшаков КириллДивеев ИгорьКаптилович ДмитрийМухин Максим   50'   61'Зайнутдинов БактиёрКучаев Константин  40' (Карраскаль Хорхе (  40') Ермаков Никита   42'Медина ХесусЗаболотный Антон   45'  46' (Чалов Фёдор (  46')
Запасные: Багринцев ЭдуардЕлеев МаксимЯковлев Владислав ГеннадьевичЛукин МатвейГурченко ДаниилКазаков ИльяТарба ЗаурГайч АдольфоЩенников ГеоргийКонюхов ВадимТороп Владислав
Гойло НикитаАлександров ВикторКечкеш АкошМайга МамадуГоцук КириллКорнюшин ДаниилЮлдошев ИброгимхалилКалинский НиколайБерковский ИльяМилсонСулейманов Тимур
Запасные: Каккоев НикитаКротов ВячеславАгапов ИльяКарасёв ПавелАнисимов АртурМихайлов ЯрославШарипов АльбертНигматуллин АртурПенчиков ДаниилРыбчинский ДмитрийШильцов КонстантинГорбунов Игорь
04 июля.

 

Подходит к концу предсезонный турнир Кубок Pari Премьер. Вот уже и победитель ясен: питерский «Зенит» обыграл всех – ЦСКА в основное время, а «Пари НН» и «Сочи» в серии пенальти, забрав трофей. В эту субботу команда Сергея Семака уже сразится со «Спартаком» в официальном матче за Суперкубок России, а «армейцы» пока доигрывают предсезонный турнир. Матч против «Пари НН» большого (читай, никакого) значения не имел, но отыграться за 0:3 от «Зенита» конечно хотелось.

Но не получилось. Нижегородцы по ходу предсезонного турнира подали себя командой очень сбалансированной, колючей, неуступчивой. Взять их просто именами невозможно. Хотя начиналось для ЦСКА всё неплохо: Милан Гайич на правом фланге ускорился, прострелил на Медину, который опередил Гойло, но с близкой дистанции пробил в страховавшего защитника. А потом сыграла короночка «НН».

Полный порядок со стандартами у нижегородоцев. Калинский от левого углового флага закрутил на дальнюю штангу, а Кучаев опередил Гоцука на мгновение, пробив по собственным воротам – 0:1. И это ещё не всё. Под занавес тайма второй гол обязан был забивать Берковский. Илья бил из убойной позиции после передачи Милсона, переиграл уже Акинфеева, но попал в штангу. А потом Федотов прибег к экстренной замене, убрав с поля Кучаева. Константин едва не наиграл на красную карточку.

Тут тренер ЦСКА успел среагировать, но во второй половине встречи уже не углядел. Максим Мухин, уже имея в пассиве жёлтую карточку, пошёл в опаснейший стык. Прямой ногой влетел в соперника, схватил вторую жёлтую карточку и был выдворен с поля. Хотя мог и прямым удалением уйти. Случилось это на исходе часа игры. Федотов подумал и решил ещё добавить условий для проверки молодёжи, выпустив Данилу Боков вместо Акинфеева и Заура Тарбу вместо Медины. Чуть ранее Фёдор Чалов появился вместо Антона Заболотного.

А «Пари НН» продолжал штамповать моменты. Теперь уже перекладина прозвенела после удара Вячеслава Кротова, правда, произведённого из офсайда. Конечно, в концовке матча ЦСКА даже молодёжным составом прижал нижегородцев, решивших удержать минимальную победу, но создать серьёзных моментов не сумел. А вот сам получил второй, точнее, забил второй автогол.

После углового, серии рикошетом и суматохи во вратарской площади по воротам пробил Югалдин. Мяч попал в Лукина, затем врезался в Игоря Дивеева и залетел в пустые ворота. Второе поражение потерпели «армейцы», после разгрома от «Зенита» устроившись на 0:2 от «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Пари НН
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