Чалов вернулся в ЦСКА

Нападающий Фёдор Чалов вернулся в Россию по истечению аренды в «Базеле». Об этом заявил пресс-атташе швейцарского клуба Уолтер в разговоре с «РБ Спортом».

«Армейский» воспитанник успел сыграть в предсезонном матче швейцарцев и даже забить гол, но клуб решил не оставлять нападающего в своей команде.

24-летний форвард перешёл в «Базель» зимой этого года. Россиянин сыграл 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. В ЦСКА за осеннюю часть сезона Чалов сыграл 18 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фёдора в шесть миллионов евро.