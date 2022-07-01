Осипенко прокомментировал слухи об интересе к себе со стороны ЦСКА

Защитник «Ростова» Максим Осипенко отреагировал на информацию об интересе к себе со стороны ЦСКА.

Ранее сообщалось, что в руководстве «армейского» клуба готовы заплатить за игрока сборной России 3 миллиона евро, однако «Ростов» оценивает своего футболиста дороже.

В разговоре с «Чемпионатом» Осипенко сообщил, что никто из представителей ЦСКА на него не выходил, а об интересе со стороны московского клуба он узнал из интернета.

В минувшем сезоне 28-летний защитник провёл за «Ростов» 30 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами.

Действующее соглашение Осипенко с «южанами» рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 миллиона евро.