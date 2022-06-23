Агент допустил уход Кечкеша из «Пари НН»

Футбольный агент Даниэль Кустнер, представляющий интересы защитника «Пари НН» Акоша Кечкеша, высказался о будущем венгерского футболиста.

Ранее ФИФА разрешила всем легионерам, выступающим в РПЛ, приостановить свои контракты с российскими клубами до лета следующего года.

Агент не сумел однозначно ответить на вопрос о будущем своего клиента.

«Ничего не могу сказать. Пока слишком рано что-то говорить», — приводит слова Кустнера «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 26-летний Кечкеш провёл за нижегородскую команду 20 матчей, отметившись в них одним забитым голом. Действующее соглашение защитника с российским клубом рассчитано до лета 2023 года.